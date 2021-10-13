РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. В подмосковном Щелкове подвели итоги работы полиции за 9 месяцев 2021 года и наградили сотрудников, добившихся высоких результатов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

По итогам работы за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности почетной грамотой начальника МУ МВД награждены: дознаватель отдела дознания капитан полиции Юлия Ирихина, участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по п. Фряново старший лейтенант полиции Николай Балмочных, следователь Следственного Управления МУ МВД лейтенант юстиции Ирина Яковлева, инспекторы (ДПС) 2 взвода отдельной роты дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Сергей Титов и старший лейтенант полиции Леонид Семчик.

Кроме того, в ходе подведения итогов начальник МУ МВД полковник полиции Владимир Катков обозначил приоритетные направления деятельности в IV квартале 2021 года и выразил благодарность личному составу за службу.