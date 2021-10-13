РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Для сотрудников МФЦ городского округа Люберцы провели тренинг в целях повышения качества обслуживания заявителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Стандарт этики обслуживания заявителей в подмосковных МФЦ включает единый стиль одежды и деловой имидж сотрудников, стандарт подготовки рабочего места и этики общения на всех этапах обслуживания заявителей», - сказал заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Езерский.

Он добавил, что тренинг проводился в интерактивном формате. Во время обучения сотрудники МФЦ успели примерить на себя роль посетителя, оператора приема и наблюдателя, отработать правила этикета при общении с заявителями.

Обучение сотрудников МФЦ Люберец проводил главный специалист Отдела разработки функциональных требований, оценки и обучения ГКУ Московской области «ЦОГУ» Роман Петин.