РИАМО - 13 окт. Сотрудники правоохранительных органов организовали проведение проверки после того, как ученик старших классов в соцсети сообщил о желании напасть на школу в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Заявление в полицию поступило от замдиректора одной из столичных школ в Тихвинском переулке.

Администрация учебного учреждения провела со школьником беседу. Подросток назвал свою угрозу плохой шуткой.

Правоохранители проводят доследственную проверку.