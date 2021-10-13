наруРИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемую в краже портфеля с телефоном и деньгами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 51-летнего жителя Москвы о том, что неизвестный похитил его портфель, в котором находились мобильный телефон и денежные средства. Мужчина пояснил, что оставил имущество без присмотра после совершения покупки в кассовой зоне продуктового магазина на улице Правды. Общая сумма материального ущерба составила 30 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 40-летняя местная жительница, у которой изъято похищенное имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.