РИАМО - 13 окт. По итогам первых 7 месяцев 2021 года экспорт вегетарианской продукции Москвы составил 136,36 млн долларов. Объем поставок превысил аналогичные периоды 2020 и 2019 годов на 66,7 и 73,5% соответственно. Самыми востребованными стали шоколадные изделия, приготовленные без ингредиентов животного происхождения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На долю Москвы приходится 14,3% общероссийского объема поставок вегетарианских товаров - с этим показателем столица вошла в первую тройку регионов-экспортеров. Драйвером развития московского экспорта стали шоколадные изделия, приготовленные без ингредиентов животного происхождения, объем поставок по ним вырос на 54% относительно 2020 года и на 65,9% относительно 2019 года. На шоколад приходится почти 42% столичного экспорта в этой категории, в деньгах это более 57 млн долларов. В целом в этом году московские компании увеличили поставки всех категорий вегапродукции относительно аналогичного периода прошлого года», - отметил Владимир Ефимов.

Как отметил заместитель мэра, за два года столичным компаниям удалось открыть 7 новых рынков и расширить зону поставки до 77 стран.

«Если говорить о конкретных вегетарианских товарах, помимо шоколада, среди лидеров по объему - готовые продукты из цельных злаков (например, мюсли и хлопья)», - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.