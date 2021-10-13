РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. В рамках проведения месячника гражданской обороны работники 303, 255, 340, 262-й пожарных частей и 232, 231, 343-й пожарно-спасательных частей Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» провели уроки безопасности в школах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уроки провели совместно с отделом надзорной деятельности по Люберецкому и Раменскому районам провели уроки безопасности, посвященные Дню гражданской обороны, для учащихся средних общеобразовательных школ Люберец и Раменского.

Заместитель начальника части Владимир Богатырев отметил, что спасатели и пожарные поведали ребятам историю становления гражданской обороны, объяснили цели и задачи службы и основные направления.

«Работники противопожарно-спасательной службы напомнили подрастающему поколению о опасных и вредных факторах среды обитания человека, об экстремальных и чрезвычайных ситуациях, которые могут застать людей дома, на улице и на природе», – сказал Богатырев.

Он добавил, что спасатели разъяснили ребятам правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обучили основным навыкам оказания первой помощи пострадавшим, продемонстрировали оснащение аварийно-спасательного и пожарного автомобиля, напомнили, как правильно пользоваться огнетушителем.

«В ходе занятий ребята вспомнили правила пожарной безопасности и правила безопасного поведения в различных ситуациях, познакомились с принципами работы пожарно-спасательного оборудования и узнали, в каких случаях используется тот или иной инструмент, надели боевую одежду и попробовали тушить условный пожар», – заключил Богатырев.