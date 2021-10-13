РИАМО - 13 окт. 213 новых объектов социальной инфраструктуры возведут в Москве на средства городского бюджета в 2022-2024 годах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее», - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В это число входят 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение. Еще возведут 27 объектов в рамках программы «Безопасный город», а также 5 объектов социальной поддержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.