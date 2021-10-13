РИАМО - 13 окт. В 10 школах Москвы в четверг запустят пилотный проект по экспресс-тестированию учеников на коронавирус. Образовательные учреждения готовы к проведению скрининга. Все сотрудники знают, что делать, сообщила РИАМО директор школы №1363 Елена Лавриненко.

«Очень рада тому, что наша школа принимает участие в пилоте проекта. У нас весь педагогический коллектив согласен с тем, что экспресс-тестирование для ребят необходимо. Мы, конечно, не врачи, но тут любой видит ухудшение ситуации с коронавирусом в городе», - сказала Лавриненко.

Она отметила, что ученики этой школы активно посещают кружки и секции, гуляют во дворе с друзьями, ходят в кино и пользуются общественным транспортом.

«И чтобы продолжать жить полной жизнью, важно выявлять инфекцию на ранней стадии и не дать ей распространяться. Наша школа полностью готова к проведению экспресс-тестирования», - подчеркнула Лавриненко.

Он добавила, что сотрудники образовательного учреждения поддерживают связь с поликлиниками.

Экспресс-тестирование на коронавирус не станет основанием для постановки диагноза, но позволит определить детей, которым нужно пройти допобследования. В случае положительного результата скрининга, школьника осмотрит врач из поликлиники, возьмет ПЦР-тест, проведет повторное экспресс-тестирование и примет решение о дальнейших действиях.

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