РИАМО - 13 окт. В Москве в период с 2022 по 2024 годы планируется построить 123 образовательных и медицинских объекта. Средства на их возведение направят из городского бюджета, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На ближайшие годы городом запланирован большой объем работы по развитию социальной инфраструктуры, в особенности – медицины и образования», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за указанный период в городе возведут 48 школ и 30 детских садов.

«Кроме того, мы планируем построить 45 объектов здравоохранения, среди которых 12 больничных корпусов, 23 поликлиники и подстанцию скорой медицинской помощи», - добавил Бочкарев.

Все эти объекты учтены в Адресной инвестиционной программе на 2022-2024 годы. Ее ранее утвердит мэр столицы Сергей Собянин.