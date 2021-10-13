РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске в 2022 году очистят Лаговский пруд и нижний пруд в деревне Сертякино на реке Рожай по итогам голосования на портале «Добродел», сообщил глава округа Николай Пестов.

На портале «Добродел» завершилось голосование по очистке прудов Подмосковья.

Городской округ Подольск стал лидером голосования: за подольские водоемы проголосовали более 8 тыс. человек. Всего в Московской области за очистку 293 водоемов отдали голоса 70 533 жителя.

Планируется, что в 2022 году в рамках региональной программы на территории округа очистят два пруда, в том числе Лаговский, который получил 3 949 голосов и нижний пруд в деревне Сертякино на реке Рожай, у него 2 200 голосов.

«Благодарю всех неравнодушных жителей Подольска, принявших участие в голосовании!» - заключил Пестов.