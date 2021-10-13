РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 окт. В подмосковных Котельниках прошел пастырский семинар профессора Московской духовной академии (МДАиС) Алексея Осипова, он рассказал о задачах церкви. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вместе со своим заместителем Марией Галузо и жителями города посетили это мероприятие в ДК «Белая Дача».

Осипов пояснил участникам семинара о сочетании светского и духовного в обществе, о задачах и миссиях церкви и священнослужителей, о различиях православной христианской веры и церкви от христианской западной веры.

Участники семинара задали вопросы Осипову.

«В сердце радость человека, и это счастье, эта радость является не его каким-то личным достоянием. Счастливый человек готов каждому помочь. Любовь - это не что-то застывшее, это действенная сила! И тот человек, в котором проявилась эта божественная любовь, любовь христианская, будет делать все возможное, чтобы помочь всем, кто его окружает. Вот в чем задача церкви, а не в том, чтобы решать социальные, экономические и политические проблемы», - сказал Осипов.