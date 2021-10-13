РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Налоговики Подольска напомнили жителям округа о том, что физические лица могут оплачивать имущественные налоги единым налоговым платежом, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Единый налоговый платеж – это определенная сумма денег, которую нужно перечислить на соответствующий счет Федерального казначейства в счет исполнения обязанности по уплате транспортного, земельного или налога на имущество. Механизм единого платежа позволяет в течении года частями откладывать деньги на уплату налогов.

Зачет платежа налоговые органы проведут самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы зачтут в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентом по налогам при их наличии. О принятом решении о зачете налогоплательщика проинформируют. Также все данные отразятся в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств, только сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.