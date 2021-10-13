РИАМО (РЕУТОВ) - 13 окт. Муниципальный сегмент Центра управления регионом (ЦУР) в подмосковном Реутове за два года с начала работы аккумулировал 31,150 тыс. обращений жителей посредством портала «Добродел», сообщил глава городского округа Станислава Каторова.

«Два года исполнилось со дня открытия муниципального сегмента подмосковного Центра управления регионом в Реутове. За это время он успел стать реальным механизмом для решения запросов наших жителей по всем направлениям жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, образования и здравоохранения. Начиная с 2019 года он аккумулировал 31 150 обращений, каждое из которых было рассмотрено», - отметил Каторов.

Он напомнил, что благодаря данным, сконцентрированным в ЦУР, руководство муниципалитета и правительство области в реальном времени отслеживают ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, обрабатывают сообщения, приходящие в систему «Добродел», мониторят данные более чем 1 тысячи камер городского видеонаблюдения.

«Система стала частью проекта «Умный город» и способствует сокращению сроков решения жилищно-коммунальных запросов жителей. Благодарю всех неравнодушных граждан и специалистов, которые помогают им решать все возникающие вопросы», - подчеркнул глава Реутова.

Создание центра управления регионом – часть реализации обозначенного президентом РФ национального проекта «Цифровая экономика». Реутов в числе первых приступил к его реализации, осваивая современные разработки, имеющие высокий коэффициент полезного действия.