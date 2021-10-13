В последние несколько десятилетий девушки все чаще делают выбор в пользу карьеры, а не семьи. И если раньше это решение было практически ультимативным, то теперь у женщин появилась новая возможность – криоконсервация или заморозка яйцеклеток (ооцитов), которая помогает сохранить их на длительный срок. Что это за метод, как он работает и в чем его плюсы и минусы, РИАМО рассказали эксперты-репродуктологи и их клиентки.

Предопределяя будущее

Мало кто из нас способен заглянуть, скажем, на 20 лет в будущее и в точности представить, как он будет в это время жить. Между тем, замораживание яйцеклеток и есть попытка предсказать грядущее и как-то его спланировать. Девушка, заморозившая яйцеклетки в 20-25 лет, вполне сможет ими воспользоваться, когда ей будет 40 лет или даже больше.

Мария Николаевна Трошина, врач-эмбриолог, заведующая эмбриологическим отделением Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», отмечает, что процедура становится все более популярной с каждым годом: «В 2021 году, например, за криоконсервацией в клинику обратились 52 девушки, что, принимая во внимание основной наш профиль – преодоление бесплодия и создание для этого жизнеспособных эмбрионов, немало».

По данным врач-эмбриолога «СМ-Клиника» и репродуктолога клиники репродукции REMEDI, в среднем стоимость программ по заморозке яйцеклеток начинается от 150 тысяч рублей. В них входят стимуляция роста фолликулов, их забор, чистка материала от поддерживающих клеток, заморозка. В некоторых клиниках дополнительно придется заплатить за обследование. Хранение же биоматериала надо доверить профессионалам, которые позаботятся о поддержании температуры. Обычно это либо минус 197 градусов – жидкий азот, либо минус 150 градусов – пары жидкого азота. В среднем хранение может стоить от 10 тысяч рублей за год.

Появился же востребованный метод как часть процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Заморозка яйцеклеток раньше производилась по одной причине – не удавалось получить материал мужа, то есть сперматозоиды, и создать эмбрионы. В основном такие неприятности происходили во время ЭКО. Но чем больше накапливалось опыта заморозки и разморозки яйцеклеток, тем очевиднее становилось, что метод работает и позволяет впоследствии получить жизнеспособные эмбрионы и здоровых деток», – поясняет Мария Трошина.

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Почему женщины замораживают яйцеклетки

Ситуации, в которых может понадобиться процедура заморозки яйцеклеток, могут быть самыми разными: начиная от желания строить карьеру, заканчивая тяжелыми заболеваниями женщины.

«Допустим, сейчас девушке нужно доучиться, построить карьеру, или у нее просто нет полового партнера. Либо у женщины онкологическое заболевание, и ей предстоит комплексное лечение, которое может негативно повлиять на качество яйцеклеток. В этом случае криоконсервация – наиболее оптимальная возможность впоследствии забеременеть и родить здорового ребенка», – перечисляет Арпине Торосян, акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции REMEDI.

Мария Трошина соглашается с коллегой: «В случае, если у девушки планируется цитотоксическое лечение (химиотерапия) и нет постоянного партнера, готового стать отцом, тоже рекомендуется заморозить яйцеклетки – после консультации с онкологом о возможности гормональной стимуляции и небольшой отсрочке начала лечения».

По словам экспертов, самый подходящий возраст для забора яйцеклеток – до 35 лет. Арпине Торосян отмечает, что в ее практике чаще всего за криоконсервацией обращаются женщины 25-40 лет. Мария Трошина подсчитала, что средний возраст ее пациенток составляет 36-37 лет.

«Не нужно забывать, что чем раньше была проведена эта, без шуток, инвестиция, тем надежнее», – замечает эксперт.

Более того, Мария Трошина советует не отчаиваться женщинам, которые вошли в бальзаковский возраст: «Большинство работ по качеству ооцитов и эффективности программ говорит нам о том, что оптимально заморозить ооциты до 35 лет, дальше прогноз хуже. Но, даже если девушка перешагнула этот порог, яйцеклетки морозить стóит. Возможно, лучше накопить их побольше для увеличения эффективности, то есть пройти всю процедуру не один раз, а два».

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Как происходит процедура

«Перед стимуляцией и пункцией фолликулов пациентки проходят тщательное обследование. Мы должны исключить все противопоказания, поэтому состояние здоровья будущей мамы – как у тренированного космонавта, готового к межпланетной миссии», – рассказывает врач-эмбриолог.

Обследование регламентировано приказом № 803 МЗ РФ от 30.07.2020. В обследование входит изучение гормонального статуса, УЗИ молочных желез, малого таза, консультации и осмотры профильных специалистов: терапевта, маммолога, эндокринолога. Мария Трошина поясняет, что этот перечень обследований направлен на исключение состояний и заболеваний, которые могут являться противопоказанием к использованию гормональных препаратов.

Когда обследования пройдены, начинается гормональная подготовка.

«Это означает инъекцию гонадотропинов, в среднем подготовка длится 10-12 дней, индивидуальные схемы назначает лечащий врач-репродуктолог. Каждая женщина переносит это совершенно индивидуально. Например, препараты надо колоть строго по времени – кому-то это легко, а кому-то едва ли по силам», – рассказывает Мария Трошина.

Арпине Торосян добавляет: «По сути гормональная стимуляция идентична подготовке к ЭКО. Но при подготовке к ЭКО мы оплодотворяем эмбрионы, после чего можем их заморозить, а здесь замораживаем яйцеклетки, не оплодотворяя».

Вообще, по словам экспертов, предсказать результат гормональной подготовки практически невозможно. Арпине Торосян поясняет: «У некоторых женщин после стимуляции созревают десять яйцеклеток, у других 30, 40 – и так практически до бесконечности».

«Если яйцеклеток получили много – более десяти, они все зрелые можно обсудить частичную заморозку яйцеклеток и частичное оплодотворение для получения эмбрионов», – дополняет Мария Трошина.

Также врач-эмбриолог упоминает еще один любопытный момент, который можно наблюдать в последние годы. Бывает, что при стимуляции получается очень много яйцеклеток-ооцитов, например, 40, и часть клеток можно оплодотворить сперматозоидами супруга и получить эмбрионы.

«А часть можно заморозить и, если у девушки в будущем будет другой супруг, она сможет воспользоваться тем, что заморозила в прошлой программе, даже спустя долгие годы. Такие кейсы сейчас тоже набирают популярность», – говорит Мария.

Таким образом медики обманывают «часики, которые тикают», ведь замороженные яйцеклетки не стареют и не накапливают негативных изменений. Сохраненный материал спокойно дождется, пока женщина достигнет своих целей, и пригодится для рождения здорового ребенка в то время, когда мама будет к этому готова.

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Риски и возможные осложнения

Один из самых распространенных мифов, касающихся и ЭКО, и заморозки яйцеклеток, – то, что женщина в результате гормональной терапии может поправиться на десять или даже 20 килограмм, и вообще, уколы гормонов – очень серьезная нагрузка на организм. Эксперты, впрочем, этот миф не поддерживают.

«Нет никаких фактов, указывающих на то, что гормональная стимуляция влияет на вес женщины. У нас есть доноры яйцеклеток, которые сдают ооциты до четырех раз в год, и вес у них не увеличивается. После забора яйцеклеток здоровье женщины никак не меняется», – поясняет Арпине Торосян.

Возможно, полагает Мария Трошина, набор веса происходит потому, что женщины заедают стресс в то время, пока готовятся к операции. Это вполне распространенное явление – успокаивать нервы вкусными тортиками или другими деликатесами. Само по себе гормональное воздействие вес женщины не увеличивает.

Конечно, процедура извлечения яйцеклеток и предшествующая ей гормональная терапия – это фактор риска, поэтому у данных процедур существует целый список противопоказаний. Они регулируются приложением 2 все того же приказа Минздрава № 803.

Арпине Торосян, отмечает, что даже если есть противопоказания к проведению гормональной стимуляции, то можно выполнить процедуру в естественном цикле. В таком случае никакого гормонального вмешательства не происходит – просто в нескольких менструальных циклах врачи производят забор по одной созревшей яйцеклетке.

Что же касается осложнений, то они тоже могут проявляться, но, к счастью, случается это редко, и лечащие врачи-репродуктологи с ними знакомы и готовы их диагностировать и купировать.

«И все же не стоит забывать, что забор яйцеклеток – тоже операция, которая проводится под наркозом, так что у нее отдельно имеются риски, как и у любой операции», – предупреждает Мария.

Есть у криоконсервации еще один минус – существенный он или нет, зависит от состояния вашего собственного здоровья и здоровья ближайших родственников. Дело в том, что забранные яйцеклетки невозможно проверить на предмет мутаций или хромосомных нарушений.

«В один прекрасный день ооциты размораживают, и вот их уже можно оплодотворить спермой того самого «принца», которого девушка дождалась. Когда оплодотворение уже произошло, мы можем проанализировать генетический статус получившегося эмбриона перед переносом в полость матки. А вот анализируя только яйцеклетку, мы будем бродить в потемках, не учитывая генетического вклада отца», – объясняет врач.

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Ольга Акимова, 27 лет, блогер

«В начале 2020 года произошла трагическая для меня история. С обожаемым мною мужчиной мы планировали ребенка, решились на ЭКО. И вдруг за день до пункции мой любимый, с кем мы прожили без малого шесть лет вместе, сообщил, что от него беременна другая женщина. У меня к тому моменту созрело 24 яйцеклетки. Их заморозку я изначально не планировала, в планах было ЭКО сразу после изъятия материала.

Так как у меня росло очень много яйцеклеток, были неприятные ощущения при резких движениях, например, когда на авто по кочкам едешь. Но это происходило не только из-за большого количества растущих клеточек, но и из-за моего диагноза – синдрома поликистозных яичников, плюс сказалось отсутствие овуляции. Больше никаких неприятных последствий не было.

После того, как мой мужчина рассказал мне всю правду, я в слезах поехала советоваться к репродуктологу, как быть. Мы решили, что часть яйцеклеток будем оплодотворять спермой анонимного донора, а оставшиеся заморозим на будущее. И, если я выйду повторно замуж, их можно будет оплодотворить спермой супруга. В итоге на следующий день после пункции в криохранилище отправились десять моих яйцеклеток, а позже – еще и пять эмбрионов.

Потом был один перенос размороженного эмбриона, и у меня родился мой любимый сын Миша. А сейчас я готовлюсь к следующему криопротоколу – хочу еще ребенка. Он будет из той же «партии», от того же донора спермы.

Дам совет девочкам, кто в будущем хочет детей, но пока что не знаком с их отцом: обязательно заморозьте яйцеклетки. Чем вы старше, тем сложнее добыть качественные клеточки. А отправив их в криоконсервацию, вы получите возможность в любом возрасте стать мамой генетически своего ребенка и не прибегать к услугам доноров яйцеклеток».

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Маша, 38 лет:

сайт мэра Москвы

«Я делала банкинг ооцитов (заморозку яйцеклеток) в ожидании окончания лечения мужа. Это было скорее моей прихотью, нежели необходимостью, но врач согласился на такой вариант, так как в первом протоколе ЭКО мы получили мало эмбрионов среднего качества.

Во второй раз у меня была короткая стимуляция на десять дней двумя препаратами в средней дозировке, на шестой день добавились уколы, предотвращающие преждевременную овуляцию, и за день до пункции – триггер (лекарство, благодаря которому дозревают яйцеклетки – прим. ред.). Уколы в живот делать скорее страшно, чем больно, так как используются тоненькие инсулиновые иглы.

Препараты, дозировку, да и вообще всю схему выбирает репродуктолог – от этого зависит, насколько легко все пройдет. Мне очень повезло с врачом, самочувствие было отличное, первую неделю даже ходила в спортзал.

Сама пункция проходила под наркозом, так как зрело 14 фолликулов – это хороший средний ответ яичников. Здесь опять все было на высоте, пробыла в клинике положенные четыре часа и ушла на работу. Врач прописал таблетки и сказал записаться через пять дней после начала нового цикла, чтобы убедиться, что с организмом все в порядке. На приеме я узнала, что получилось взять 11 ооцитов, и десять из них смогли заморозить. По нашему плану оплодотворить их должны были вместе со свежими из новой стимуляции, когда андролог даст добро мужу.

Ради интереса позднее я запросила эмбриолисты: все из десяти ооцитов разморозились, хотя репродуктолог в моей клинике говорил от 95%, а в предыдущей – о 85%. Далее четыре клетки дегенерировали, а 6 оставшихся успешно оплодотворились и доросли до бластоцист (ранняя стадия развития зародышей – прим. ред.).

У меня не было каких-то опасений по поводу банкинга, я рассматривала его просто как очередной этап лечения. Когда-то я плакала, впервые услышав, что для рождения ребенка нам понадобится ЭКО, а спустя пару лет – уже о том, что мы никак не начнем этот самый протокол ЭКО. Банкинг казался разумной страховкой, так как время идет, качество ооцитов неуклонно снижается после 35 лет, а мне очень хотелось подстраховаться везде, где только возможно».