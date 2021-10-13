РИАМО - 13 окт. В 10 московских школах с четверга начали проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Если повторный экспресс-тест покажет положительный результат, то родителю положен листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим, сообщает столичный оперштаб.

Если повторный экспресс-тест отрицательный, то врач на дому оформит листок нетрудоспособности по уходу за ребенком (до 15 лет) только до момента получения результата ПЦР-теста (на срок до 3-х дней).

Если ПЦР-тест положительный, родителю оформят листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим коронавирусом на период карантина. Если до этого был оформлен листок нетрудоспособности на период ожидания результатов ПЦР, то он закрывается, и открывается новый листок (как контактному).

В Москве отмечен рост числа школьников, заразившихся коронавирусом. За месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, а за последние 2 недели рост числа заболевших школьников составил 42%. При этом не все дети болеют легко. Так, за месяц более 280 школьников были отправлены на лечение в больницы.

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