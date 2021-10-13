РИАМО - 13 окт. Пожилые москвичи, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» могут получить компенсационные выплаты в 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Программа дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса действует с 23 июня по 31 декабря. В рамках программы жители старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом вакцины от Covid-19, а потом полностью пройдут вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».

Кроме того, получить наборы могут и те пожилые жители, которые прошли в период действия программы повторную вакцинацию от Covid-19.

В подарочный набор входят вещи, которые нужны для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. С начала действия программы наборы получили более 240 тыс. пенсионеров.

С 12 октября пожилые жители столицы, привившиеся от коронавируса с 23 июня по 31 декабря, могут получить компенсационную выплату в 10 тыс. рублей вместо подарочного набора. Для этого нужно подать заявление в любой центр соцобслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

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