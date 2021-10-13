РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске проводят опрос жителей по формированию адресов для установки моргающих светофоров вблизи пешеходных переходов, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время формируется адресный перечень пешеходных переходов в микрорайоне Климовск, вблизи которых требуется установка светофоров типа Т7 (моргающий желтый).

Горожан просят высказать в комментариях к тематическому посту в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте» свое мнение, а также адреса, где необходима установка такого светофора.