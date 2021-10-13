РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Суд наложил штраф в размере 3 тыс. рублей на собственника сельхозугодий в Подольске за то, что он не убрал завозной грунт, сообщает Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В марте в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям поступило письмо из Главного управления административно-технического надзора Московской области с информацией о захламлении завозным грунтом неустановленного происхождения земель в Подольске. Правообладателем земельных участков сельскохозяйственного назначения является ООО «Федюково-недвижимость».

При рассмотрении материалов управление выявило признаки невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

Управление в адрес ООО «Федюково-недвижимость» вынесло предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению земельного законодательства. Также предложило в срок до 1 июля направить уведомление об исполнении предостережения. Однако в назначенный срок сведения от юридического лица в управление не представили.

В августе за непредставление сведений управление в отношении ООО «Федюково-недвижимость» составило протокол об административном правонарушении и передало материалы дела в судебный участок №202 Кунцевского судебного района Москвы для принятия решения.

В сентябре решением суда ООО «Федюково-недвижимость» привлекли к административной ответственности и наложили административный штраф в размере 3 000 рублей.