РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. Полицейские городского округа Домодедово раскрыли кражу денежных средств и электроинструментов из автосервиса, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу Домодедово.

В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный похитил из его пункта «Шиномонтаж» в деревне Новленское денежные средства и электроинструменты. Сумма ущерба составила более 24 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину, временно проживающего в поселке Первомайское. Установлено, что злоумышленник приехал в автосервис подкачать колеса, и, увидев незапертую дверь у администратора, похитил имущество и деньги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.