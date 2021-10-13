РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. В подмосковном Красногорске задержали 38-летнего мужчину, который украл из подъезда велосипед, сообщили в УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный похитил горный велосипед из подъезда дома на улице Народного Ополчения. Сумма ущерба составила 86 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 38-летний местный житель.

Следователь следственного управления УМВД возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.