РИАМО - 13 окт. Два интерактивных дисплея появились в окнах поезда на Таганско-Краснопресненской линии. Теперь пассажиры могут увидеть полезную и интересную информацию вместо обычного вида тоннеля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме российской столицы, такие технологии тестируют только в метро Пекина и Шэньчжэня.

При этом пассажиры столичной подземки могут присылать в Дептранс идеи насчет контента для этих экранов. Дисплеи запущены в тестовом режиме.

«Наши партнеры взяли на себя все расходы по размещению этих экранов. Спустя какое-то время подведем итоги опроса пассажиров, проанализируем вместе с производителем удобство и пользу сервиса и примем решение о будущем этого проекта», — сказал заммэра города, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.