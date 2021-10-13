РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. В подмосковном Домодедове в результате ДТП на перекрестке перевернулась машина, рассказал «РИАМО в Домодедово» очевидец событий.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Южная и 8 марта. В 16:46 12 октября я опубликовал пост в Instagram. Пока публиковал, их (машины - ред.) уже растащили», - рассказал очевидец.

Фото ДТП появились в соцсетях.

На момент публикации оперативного комментария ГУ МВД России по Московской области получить не удалось.