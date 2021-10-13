РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. В подмосковной Балашихе разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала 7 октября, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропала Александра Теренина, 14 лет, городской округ Балашиха. С 7 октября 2021 года ее местонахождение неизвестно.

Рост девочки 160 сантиметров, она нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Была одет в желто-розовую куртку, черные джинсы, бежевые кроссовки.

С собой была красная сумка.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.