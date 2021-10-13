РИАМО - 13 окт. С 2022 и до конца 2024 года в столице планируют спроектировать и построить 5,5 млн кв. м жилой недвижимости за счет городского бюджета, в том числе под программу реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство жилья для нуждающихся и очередников запланировано на уровне прошлых лет», - уточнил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках программы реновации в указанные сроки запроектируют и возведут 5 млн кв. м жилья.

«За этот период мы планируем переселить в новые квартиры порядка 155 тыс. участников программы реновации», - подчеркнул Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы. В нее включены все работы по строительству и реконструкции объектов, проводить которые планируется за счет средств из городского бюджета.