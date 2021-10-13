РИАМО - 13 окт. Специалисты отреставрировали все исторические перила и поручни в доходном доме Коровина, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Историческое здание расположено в Москве на улице Чаплыгина. Перилам и поручням доходного дома более 100 лет. За это время они многократно перекрашивались, на них скопился толстый слой старой краски.

Реставраторы счистили старую краску и пришли к выводу, что около 30% перил и поручней нужно воссоздать, так как древесина очень плохо сохранилась. В качестве материала выбрали дуб, там, где было возможно, специалисты обошлись фрагментарными вставками. В итоге перилам и поручням придали первозданный вид.

Все лето в доходном доме Коровина ведутся реставрационные работы и капитальный ремонт. Специалисты намерены восстановить фасад здания и его внутреннее убранство.