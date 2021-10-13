РИАМО - 13 окт. Для того, чтобы пройти экспресс-тестирование на коронавирус школьникам не нужно будет передавать в образовательное учреждение дополнительные бумаги или подписывать согласие. Такой формат скрининга в 10 школах запустят уже в четверг, сообщает столичный оперштаб.

На основании экспресс-теста не будут ставить диагноз, его используют в качестве скрининга состояния ребенка.

Проверять детей будут каждые 2 недели. В случае, если у школьника будет положительный результат тестирования, его отправят домой, а родителей проинформируют.

После этого на дом к ребенку направят врача из поликлиники, который проведет допобследование, возьмет образец для ПЦР-теста и повторит экспресс-тест. Только после этого будет приниматься решение о дальнейших действиях.

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