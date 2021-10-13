РИАМО - 13 окт. С осени в «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» началась подготовка к зиме. Москвичи могут помочь «Ангару», поделившись теплыми вещами. Кроме того, службе необходимы добровольцы-медики, сообщили РИАМО в пресс-службе организации.

«Ангар спасения» – это каркасная палатка, в которой бездомные могут согреться и поесть. При ангаре работает фельдшерский пункт. Основная задача «Ангара» – способствовать возвращению бездомных в общество.

«Ближе к холодам спрос на одежду, особенно теплую, возрастает. Мы призываем всех неравнодушных приносить для бездомных одежду и обувь, особенно не хватает мужской», - рассказали в пресс-службе.

«Ангару спасения» всегда требуются добровольцы. В настоящее время не хватает медиков, которые могли бы оказать доврачебную помощь бездомным. Например, провести первичный осмотр, перевязать рану, обработать обмороженные конечности - для этого нужны люди с соответствующим образованием. В среднем в «Ангар спасения» ежедневно обращаются порядка 300 человек.

Кроме того, для помощи в «Ангаре» требуются парикмахеры и люди для сопровождения маломобильных граждан в МФЦ или медицинское учреждение.

«Ангар спасения» находится во дворе дома 55 на улице Николоямской.

Чтобы принести одежду, надо заранее связаться с дежурным по номеру: +7(926)158-07-58. Записаться в добровольцы можно по телефону: +7(977)876-78-07.