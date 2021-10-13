РИАМО - 13 окт. За девять месяцев 2021 года 361 человек смог восстановить документы после обращения в православную службу помощи «Милосердие», сообщили РИАМО в пресс-службе организации.

Служба помощи «Милосердие» - крупнейшая православная социальная служба в России. 27 проектов службы расположены в разных частях Москвы, а некоторые программы распространяются на всю страну.

598 человек смогли вернуться домой благодаря приобретенным для них билетам. 60% этих людей проживают в России, оставшиеся 40% - в странах СНГ, в том числе в Республике Беларусь, Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Обратиться в службу помощи бездомным православной службы помощи «Милосердие» можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру: 8(985)764-49-11.