РИАМО - 13 окт. Более 1,2 млн раз помогли пациентам администраторы московских поликлиник, которые являются представителями центров государственных услуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» стали неотъемлемой частью нового московского стандарта — ежедневно они помогают посетителям городских поликлиник более 11 тыс. раз, а всего с момента начала работы помогли уже свыше 1,2 млн раз», — сказала руководитель проекта по обучению и развитию корпоративной среды центров госуслуг «Мои документы» Александра Локштанова.

Проект «Мой администратор» реализуется в поликлиниках, открытых после капитального ремонта по новому стандарту. Специалисты подсказывают, как записаться на прием, где находится тот или иной кабинет, а также решают другие вопросы, не связанные непосредственно с оказанием медпомощи.

После капитального ремонта медучреждений врачи получают обновленные кабинеты, оснащенные современным цифровым оборудованием для диагностики и профилактики заболеваний.