РИАМО - 13 окт. Разработчик из технопарка «Слава» создал ортезы для животных из термопластичных композиционных материалов. Усовершенствованная технология позволит сократить реабилитационный период после травм, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ортезы помогают укрепить или восстановить поврежденные участки нервно-мышечной и скелетной системы. Их используют, чтобы разгрузить, зафиксировать, активировать или скорректировать функции конечностей или суставов.

В отличие от зарубежных аналогов московские туторы служат дольше, а стоят в 2 раза дешевле. «Москва поддерживает разработчиков новейших технологий, которые могут внести вклад в развитие образования, транспорта, медицины, ветеринарии и других областей. Для создания инновационных проектов в технопарках есть лаборатории с современным оборудованием», - сказал руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.