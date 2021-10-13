РИАМО - 13 окт. Каждый 4 самозанятый россиянин зарегистрирован в столице. Их количество составляет более 750 тыс. человек. Налог на профессиональный доход платят 10% трудоспособного населения Москвы, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Этот сегмент продолжает демонстрировать быстрый прирост – по 30-35 тыс. человек ежемесячно.

В числе популярных видов деятельности у самозанятых – репетиторство, сдача квартир в аренду, перевозка и доставка, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

В столице в прошлом году утвердили региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)». Он стал частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, — 406 тыс. А по факту их количество в городе уже значительно выше», - сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Данный налоговой режим пользуется спросом у самозанятых москвичей, поскольку является удобным и гибким.

Самозанятым может стать человек, получающий доход от своей деятельности не более 2,4 млн рублей в год и не привлекающий наемных работников. Те, кто работает с физлицами, платят налог в 4% от дохода, а при работе с ИП и компаниями – 6%.

«Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 млрд рублей налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Каждый месяц в бюджет поступает около 370 млн рублей от самозанятых.

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