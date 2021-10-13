РИАМО - 13 окт. За девять месяцев 2021 года люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, более 100 тысяч раз обратились в «Ангар спасения» православной службы помощи «Милосердие». Количество просьб поесть и согреться в «Ангаре» выросло в 2,5-3 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе организации.

«Ангар спасения» – это каркасная палатка, в которой бездомные могут согреться и поесть. При ангаре работает фельдшерский пункт. Основная задача «Ангара» – способствовать возвращению бездомных в общество.

В 2021 году количество просьб поесть и погреться в «Ангаре спасения» увеличилось в 2,5 - 3 раза по сравнению с 2020 годом.

Посетители «Ангара спасения» также могут помыться, получить одежду и доврачебную помощь. При обнаружении серьезных заболеваний бездомных направляют в медицинское учреждение. «Ангар» находится во дворе дома 55 на улице Николоямской.

В службе «Милосердие» и, в частности, в «Ангаре спасения» продолжают поддерживать установленные городом меры безопасности, бездомным доступны маски и санитайзеры.