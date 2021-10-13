РИАМО - 13 окт. Возобновлено движение на МЦД-2 со всеми остановками после сбоя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Вводить поезда в график будут вместе с диспетчерами МЖД. Возможны точечные корректировки в расписании и единичные отмены.

Пассажирам посоветовали уточнять расписание в мобильном приложении ЦППК.

Ранее на направлении возникло затруднение движения из-за того, что поезд №6308 Подольск-Москва остановился на участке Подольск-Щербинка Курского направления МЖД по техническим причинам.