РИАМО - 13 окт. Принять участие во Всероссийской переписи населения москвичи смогут в центрах госуслуг «Мои документы» двумя способами: на стационарном участке с помощью специалиста офиса или в зоне электронных услуг через портал государственных услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Стационарные участки буду организованы в 122 центрах государственных услуг. В них москвичам дадут анкету, где необходимо ответить на 33 вопроса.

Для переписи не требуются никакие персональные данные, например, имя или номер паспорта. Вопросы анкеты затронут пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус.

Москвичи, у которых есть стандартная или подтвержденная учетная запись на портале gosuslugi.ru, могут заполнить цифровую анкету переписи самостоятельно.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года с широким применением цифровых технологий.

Всероссийская перепись населения: как принять участие в 2021 году>>