РИАМО - 13 окт. В 10 московских школах с четверга у учеников появится возможность пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Школьникам предложат проверить свое здоровье раз в 2 недели, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Причиной такого решения стал рост заболеваемости в Москве. Дети чаще всего переносят коронавирус в легкой форме, но они передают его взрослым, с которыми живут.

«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», - рассказала Ракова.

Она отметила, что ряд регионов уже принял решение о введении дистанционного обучения.

Для того чтобы избежать подобного развития событий в столице пробуют другие варианты снижения заболеваемости, экспресс-тестирование школьников – один из них. Подобная практика уже используется в Великобритании, Австрии и Германии.

«Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе», - объяснила Ракова.

Если у одного из школьников результат экспресс-теста будет положительным, к нему направят врача из поликлиники. Специалист проведет осмотр, возьмет ПЦР-тест и сделает еще 1 экспресс-тест. Только после допобследования будет приниматься какое-то решение.

Школа сама сможет определять, кто из сотрудников будет проводить тестирование. Старшеклассникам могут разрешить самостоятельно взять у себя мазок под наблюдением учителя.

Родители при желании могут сами брать образец у своего ребенка в присутствии сотрудника школы в отведенное время или предоставлять каждые 2 недели отрицательный результат ПЦР-теста из поликлиники или частной клиники.

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