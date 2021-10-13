РИАМО - 13 окт. Портал mos.ru планируют доработать так, что фотографии пользователей будут передаваться в систему распознавания лиц, которую используют полицейские, сообщает «Коммерсант».

Проектом займется пермская компания «Брайт софт». Информация была опубликована на портале госзакупок, контракт заключили 5 октября. На эти цели уйдет 236 млн руб.

Подрядчику предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве».

ПАРСИВ – это некий шлюз, с помощью которого правоохранители подключаются к системе города для поиска нарушивших закон.

При этом в департаменте информационных технологий Москвы не объяснили, зачем передавать фотографии пользователей.

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