РИАМО - 13 окт. Постановление подмосковного УФАС о привлечении к административной ответственности ПАО «Россети Московский регион» за нарушение правил технического присоединения было признано законным арбитражным судом Москвы, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Жалобу на ПАО в УФАС Подмосковья направило физическое лицо. Управление возбудило дело об административном правонарушении по факту нарушения правил технологического присоединения.

По итогам рассмотрения управление назначило ПАО «Россети Московский регион» штраф в размере 600 тыс. рублей. Общество с решением не согласилось и обратилось в суд.

Однако суд не удовлетворил требования компании и признал постановление УФАС Подмосковья законным.