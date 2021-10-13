РИАМО - 13 окт. Электрички, следующие в столицу по Курскому направлению Московской железной дороги, временно пропускают остановки на Остафьево и Силикатной. Составы направляют по другим путям, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной сбоя стала вынужденная остановка поезда №6308 Подольск-Москва на участке Подольск-Щербинка Курского направления МЖД. Электричка остановилась по техническим причинам.

На место прибыли ремонтные бригады, они уже приступили к работе.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями, возможна отмена части поездов и пропуск ряда остановок.