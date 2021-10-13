РИАМО - 13 окт. У станции метро «Сходненская» появится центр государственных услуг «Мои документы», учреждение откроется на 4 этаже торгового центра «Калейдоскоп», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На внутреннее оформление помещений центра госуслуг повлияло название торгового центра. Яркие элементы, мебель и декор разных цветов будут напоминать игру цветных стеклышек в калейдоскопе. Также в интерьере будут использованы световые статические инсталляции, наполняющие пространство цветом», — сказал начальник управления департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин.

Он добавил, что для посетителей с детьми сделают комнату матери и ребенка, а также просторный игровой уголок с элементами интерактива. А для проверки базовых показателей здоровья можно будет воспользоваться специальным кабинетом и диагностическим комплексом.

Посетителей будут принимать в 60 окнах. Работы планируют завершить во втором квартале 2022 года.