РИАМО - 13 окт. Затруднено движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 в сторону столицы. Причиной стала остановка состава у станции Остафьево, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Поезд №6308 Подольск-Москва остановился на участке Подольск-Щербинка Курского направления МЖД по техническим причинам. На время оказания помощи составы будут пропускать по соседним путям. Как сообщили в пресс-службе МЖД, принимают все необходимые меры для восстановления графика.

Ряд электричек планируют отменить, некоторые поезда пройдут по маршрутам, пропуская отдельные остановки.

Пассажиров просят внимательно следить за информационными объявлениями.

Поезда из Подольска в Москву временно пропускают станции Остафьево и Силикатная>>