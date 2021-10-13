РИАМО - 13 окт. Почти 400 некоммерческих организаций подготовили заявки на участие в конкурсе грантов «Москва — добрый город». Заявки принимают до 19 октября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас мы наблюдаем в системе работы социально ориентированных некоммерческих организаций в 396 личных кабинетах. Мы рекомендуем подавать заявки на конкурс не позднее 14 октября», - сказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Самое востребованное направление для участия— проекты помощи людям с инвалидностью. Остальные заявки касаются проектов по развитию и популяризации здорового образа жизни и так далее.

Конкурс грантов «Москва — добрый город» проводится с 2019 года. За это время гранты получили свыше 270 организаций, которые помогают людям с инвалидностью, старшему поколению, многодетным и приемным семьям, бездомным людям, безработным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, людям, на чью жизнь повлияла пандемия.