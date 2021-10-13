РИАМО - 13 окт. Объявлен тендер на проведение капитального ремонта Дома культуры «Маяк в Южном Чертанове. В культурном учреждении работают более 35 творческих объединений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 20 октября. Срок выполнения работ составит 395 календарных дней с даты заключения контракта», — сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Планируется, что специалисты обустроят новую кровлю, отремонтируют фасады, входную группу и крыльцо, а также заменят окна и двери.

Работы пройдут в рамках программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».