РИАМО - 13 окт. Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокая смертность от Covid-19 связана с низким уровнем вакцинации и мутациями вируса, сообщает Газета.ru.

В своем Telegram-канале врач написал, что в Москве снова ведутся работы по перепрофилированию стационаров под прием больных коронавирусом. Заболеваемость выросла в 1,5 раза, количество госпитализаций – вдвое.

Стали болеть и молодые люди, в том числе в тяжелой форме, есть летальные случаи.

Для разрыва цепочек распространения вируса в столице открыли 20 точек экспресс-тестирования на Covid-19.

«Вирус Covid-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности», - призвал людей Вечерко.

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