РИАМО - 13 окт. На территории бывшей промышленной зоны Бирюлево появятся научно-исследовательские центры, проектные институты, дома, спорткомплексы и деловые объекты. Здесь создадут около 13 тыс. рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 42 гектара. Объем инвестиций в реализацию проекта — около 210 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — более 30 млрд рублей в год», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего планируется построить 915 тыс. квадратных метров недвижимости. Работы начнутся в 2023 году.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что на территории промзоны высокотехнологичные предприятия займут 457,25 тыс. квадратных метров.