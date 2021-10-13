РИАМО - 13 окт. В квартирах Москвы теперь можно устанавливать трапы для душа вместо кабины в ванной комнате. Сливное отверстие для этого размещают в стяжке пола, также нужно обеспечить гидроизоляцию и нельзя затрагивать несущие конструкции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Раньше этого делать было нельзя, поэтому москвичам нужно было устанавливать в свои дома готовые душевые кабины.

Замена ванны на душ с трапом — это переустройство помещения, поэтому требуется согласование специалистов Мосжилинспекции.

Подать заявление на получение услуги по согласованию переустройства и перепланировки можно онлайн на портале mos.ru.