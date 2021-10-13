РИАМО - 13 окт. В Подмосковье сформировано почти 5 млн уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 год. Однако в них нет информации о долге за предыдущий период, ее плательщику необходимо уточнить самостоятельно, сообщает пресс-служба регионального УФНС России.

Общий объем начислений за 2020 год составил свыше 32 млрд, их нужно погасить до 1 декабря 2021 года.

Не все жители региона погасили те налоги, которые требовалось уплатить до 1 декабря 2020 года. Налоговики напоминают о рисках, связанных с неуплатой налогов.

С должниками проводится работа по принудительному взысканию. Так, в 2021 году жителям Подмосковья направили 179 тыс. заявлений по взысканию задолженности на общую сумму 7 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей было уплачено до направления исполнительных документов.

Судебные приставы предъявили работодателям 148 тыс. судебных актов на сумму 3,5 млрд рублей, в банки – 6,7 тыс. актов на 87 млн рублей.

В общей сложности судебным приставам удалось взыскать 1 млрд рублей.

За неуплату должникам начисляется ежедневно пени, их ждут суды, удержания из зарплаты, блокировка счетов, запрет на регистрацию собственности, выезд из России, а также проблемы с получением кредитов.

Проверить наличие задолженности у себя можно через Личный кабинет налогоплательщика для физического лица или на Едином портале госуслуг в разделе «Узнай свою задолженность».

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