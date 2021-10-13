РИАМО - 13 окт. Еще один инцидент с участием приезжих произошел в поезде московского метро. Там гости столицы начали приставать к девушкам, но пассажиры смогли дать им отпор и высадили на станции, сообщает Федеральное агентство новостей.

На этот раз ЧП произошло на «фиолетовой» ветке столичной подземки. Приезжие начали приставать к девушкам в полном поезде метро. Сначала мужчины эмоционально спорили, после чего начали применять силу, но до драки дело не дошло. Их удалось вытолкнуть на станции, где их встретили полицейские.

В Сети появилось соответствующее видео.

Ранее в метро Москвы также произошел скандал. Там компания гостей столицы зверски избили 25-летнего мужчину, который заступился за женщину. Этот случай получил большой общественный резонанс.

Видео инцидента с участием приезжих в метро>>