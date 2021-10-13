РИАМО - 13 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «АлтексПро» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в региональное УФАС поступило обращение ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» о внесении сведений в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на объект капитального ремонта 2021 года.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия фирмы не соответствующими закону, сведения в отношении компании подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, ООО «АлтексПро» обратилось в суд. Но там отказали компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.