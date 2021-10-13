РИАМО - 13 окт. В этом году граждане России на ноябрьских праздниках будут отдыхать 4 дня – с 4 по 7 ноября, пишет газета «Известия».

Как рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на четверг.

Поэтому пятница – 5 ноября – также становится нерабочей. Затем идут выходные дни – суббота и воскресенье, которые также остаются нерабочими.

Кроме того, рабочий день в предпраздничный четверг – 3 ноября – должен быть сокращен на один час.