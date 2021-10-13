РИАМО - 13 окт. В Москве и области в среду ожидаются небольшие осадки, а максимальная температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до плюс 10-12 градусов, а в Подмосковье - до плюс 7-12 градусов. Ветер южный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе, особенно в утренние часы выше нормы.

Ранее синоптики прогнозировали, что с 13 сентября в столицу и область вернется настоящая осенняя погода. Бабье лето в регионе завершилось во вторник.

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